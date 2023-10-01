الغرف السياحية: المركز المصري للقيادة الآمنة لا مثيل له بالشرق الأوسط وأفريقيا

قالت هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن سابقا كانت توجد حوادث متكررة علي الطرق، لتجعلنا نضع محددات سرعة على الأتوبيسات السياحية وتدريب السائقين لتتجه الفكرة إلي إنشاء المركز المصري للقيادة الآمنة.

أشارت الخطيب خلال لقاء صحفي مع محرري الملف السياحي اليوم إلي أن هناك منحا لتدريب سائقي السياحة يقدمها المركز المصري للقيادة الآمنة، عبر محاكاة ومهارات قد تصادف المركبة التى يقودها السائق خلال القيادة وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية.

أوضحت الخطيب أن افتتاح المركز المصري للقيادة الأمنة في مارس ٢٠١٢ لتدريب سائقي شركات السياحة، ومازال يحظي برعاية وزارة السياحة.

أفادت أن المركز هو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث درب أكثر من ٧٠ الف متدرب عبر شركة دولية للنقل السياحي.

لفتت أنه في ٢٠٠٢ ابتدي الاتحاد والغرف السياحية ، بتدريب العاملين والمقبلين على العمل ، ونتج عن تدريب ٢٧٤١٣١ متدرب من ٢٠٠٢ الي ٢٠١٨ .

واستكملت حديثها قائلة انه من يناير ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٣ ورغم الظروف العالمية تم تدريب ١١٠٢٣٩ متدربا.

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