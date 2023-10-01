شوبير يوجه رسالة تحذيرية لـ إمام عاشور.. تفاصيل

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة تحذيرية لنجم الأهلي إمام عاشور بسبب احتفالاته العنيفة بعد تسجيل الفريق للأهداف.

وأرسل متابع رسالة لشوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، قال فيها: “ممكن توصل رسالتي لـ إمام عاشور، بلاش الاحتفال بعنف بعد تسجيل الأهداف”.

ورد شوبير قائلا: “أوافقك جدا، لأن هذا الأمر ممكن يتسبب في إصابته وإصابة زميله أيضا”.

يذكر أن إمام عاشور انضم إلى ميتيلاند الدنماركي الشتاء الماضي قادما من الزمالك، ثم انتقل إلى الأهلي بعدها بنحو 6 أشهر فقط.

الأهلي يتأهل لجموعات دوري أبطال إفريقيا

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الجمعة الماضي، بعد اكتساح سان جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون رد، بمجموعات مباراتي دور الـ32.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.