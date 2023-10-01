اللاعيبة رفضت تعليمات أوسوريو.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجاة بشأن الريمونتادا التاريخية

قال طارق السيد قائد نادي الزمالك السابق، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، يقوم بالتأليف فى التشكيل بجانب التغييرات، وهو ما يؤثر على مستوي اللاعبين والنتائج.

وقال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" للأسف الزمالك معه مدرب بيألف فى التشكيل، وجميع قراراته غير مفهومة وتحتاج للتفسير، نري تغييرات غريبة وخاطئة، بجانب دراسة للمنافس بشكل خطأ، وعدم الاعتماد على طريقة لعب مناسبة لإمكانيات الفريق.

وأضاف:" الخروج أمام أرتا سولار الجيبوتي فى الكونفدرالية كان سيكون كارثة كروية فى تاريخ النادي بسبب أوسوريو.

وتابع:" أري أن عودة الزمالك فى المباراة عندما كل لاعب كان يلعب فى مركزه ولم يسمع تعليمات أوسوريو الغريبة للغاية، مما جعل هناك انتفاضة كبيرة فى المستوي.

يذكر أن الزمالك استطاع التأهل فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز إيابًا على فريق أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف.