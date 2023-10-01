لا تعرف المستحيل.. تامر عبد الحميد يتغزل في جماهير الزمالك

وجه تامر عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق رسالة إلى جماهير نادى الزمالك بعد تأهل الفريق لدور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ونشر تامر عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لجماهير الزمالك وكتب "الزمالك يمتلك شعب سيظل تاج فوق الرؤوس❤️🏹 شعب الزمالك الذي لا يعرف المستحيل💪"

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.