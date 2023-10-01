محمود الونش يوجه رسالة لجماهير الزمالك .. تعرف عليها

وجه محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر الونش صورة لجماهير القلعة البيضاء اثناء مبارة الفريق امام ارتا سولار الجيبوتي وكتب اللاعب: "شكرا ليكم"



يذكر أن محمود الونش مدافع الفارس الأبيض والمنتخب الوطني الأول، تعرض لإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية مع الفريق، خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي الموسم الماضي بإستاد الإسماعيلية، والتي انتهت بهزيمة الأبيض بنتيجة 2/1.

ويعد محمود الونش، من العناصر والركائز الأساسية في دفاع الزمالك، حيث يعتمد عليها الكثير من مدربي القلعة البيضاء سواء السابقين أو الحاليين، وكذلك المنتخب الوطني الأول.