وزير الإسكان: ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% لـ 43%

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: إن هناك الكثير من المشروعات التي تمت لتطوير القاهرة التاريخية، مؤكداً أنه تم تحديث شبكة الطرق القومية و الرئيسية بالجمهورية .

وزير الإسكان: نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 50% في 2014، ووصلت إلى 67% في 2023



وأضاف عاصم الجزار خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، أنه ضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب و الصرف الصحي، قضية هامة للغاية، حيث أن نسبة تغطية مياة الشرب في 2014 كانت 97%، و ارتفعت في 2023 لتصل إلى 98.7%.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 50% في 2014، ووصلت إلى 67% في 2023، لافتاً إلى أنه نسبة تغطية الصرف الصحي كانت 12% في عام 2014، ووصلت إلى 43% في 2023.