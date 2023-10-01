بتكلفة 10 مليارات جنيه| وزير الإسكان يُعلن موعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم، قائلًا: “خريطة التنمية العمرانية بتوجيهات فخامة الرئيس لأول مرة تصل إلى مناطق لم تتطالها لا مخططات تنمية ولا مشروعات على الأرض.. وده مشروع التجلي الأعظم والذي نتشرف بافتتاحه في أول 2024 والذي وصلت تكلفته لـ 10 مليارات جنيه”.



وقال وزير الإسكان خلال كلمته اليوم، :" هناك كثير من المجهودات بذلت في الكثير من الملفات وتم تحقيقها وإنجازها بشكل كامل في برامج زمنية مضغوطة وبعضها تم بشكل جزئي ومستمرين في العمل بها" .





كما استعرض وزير الإسكان التحديات التي كانت تواجه ملف التنمية العمرانية، ومنها ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأرض الزراعية والفجوة بين العرض والطلب في الواحدت السكنية والتكدس العمراني والسكاني وتدني جودة الحياة والاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من تلوث ووقت مهدر.

وأضاف أن 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر في 2011.

وانطلق المؤتمر يوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر حكاية وطن ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.