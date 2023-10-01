عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم القهوة العالمي .. لماذا حرمها الفقهاء 400 سنة.. وجلد شاربها وبائعها

يوم القهوة العالمي
يوم القهوة العالمي

يصادف اليوم 1 أكتوبر، يوم القهوة العالمي، واختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في حكم شرب القهوة، حيث إنها ظلت مُحرمة نحو 400 عام، بعد أن اكتشفها رجل صوفي من اليمن هو علي بن عمر بن إبراهيم الشاذلي في العام 828 للهجرة، وقطف قشرة البن وتناولها ليسهر ذاكرًا لله تعالى.



وانتشرت القهوة بين مريدي الطريقة الشاذلية إحدى الطرق الصوفية تدريجيًا، وحالما وصلت «الشاذلية» إلى مكة المكرمة تم تحريمها حيث قيل بأنها «خمرة مًسكرة»، ما استدعى الأمر إلى جلد بائعها وطابخها وشاربها.

وتعاطى بعض الناس القهوة في أقبية البيوت متخفين عن المحتسبين آنذاك، وروي فيما مضى أنه كانت هنالك مقاهٍ تبدو كالخمارات ويجتمع عليها رجال ونساء مصحوبين بالدف والرباب وغير ذلك من الآلات الموسيقية، ما قاد مجموعة من العلماء إلى تحريمها، ويوزعون العيون لاصطياد المرتادين من محبي «القهوة الشاذلية».

علامات يوم القيامة.. ظهور 2 منها في مكة و20 علامة حدثت بالفعل

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

دعاء العام الدراسي الجديد للأبناء.. أدركه بـ15 كلمة للإعانة والتوفيق والتحصين

أسرع دعاء لجلب الرزق في الصباح.. 6 كلمات لاترد حتى غروب شمس الجمعة

آيات إبطال السحر المأكول والمشروب والمدفون.. اقرأها على الماء للعلاج فورا والتحصين

آية إبطال السحر والعين والحسد .. 7 سور ودعاء لفك أشدها



اختلاف العلماء في شرب القهوة 

واختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في القهوة وفي أمرها، حتى ذهب إلى تحريمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة، وآخر من ذهب إليه بالشام والد شيخنا الشيخ شهاب الدين العيثاوي، ومن الحنفية القطب ابن سلطان، وبمصر الشيخ أحمد بن أحمد بن عبدالحق السنباطي تبعا لأبيه، والأكثرون ذهبوا إلى أنها مباحة، وقد انعقد الإجماع بعد من ذكرناه على ذلك - أي على الإباحة».

وعن قصة تحريم القهوة يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن القهوة حُرمت نحو 400 عام ظنًا من الفقهاء أنها مُسكرة، موضحًا أن القهوة في اللغة العربية اسم من أسماء الخمر، وعندما سألوا بعض المشايخ عن رأيهم فيها أكدوا حرمانيتها باعتبارها مُسكرة.

وأضاف «جمعة»، في فتوى له،، أن أحد علماء الأزهر جعل 10 طلاب يشربون القهوة، فوجدهم في قمة التركيز وعكس ما يقال عنها أنها مسكرة، ما جعله يطلق فتواه بأنها حلال.

 



قصة دخول القهوة مصر
 

كانت مصر متحكمة تمامًا في طرق الذهاب والعودة إلى رحلة الحج، يقوم على رأس الرحلات أمير وذلك في العصر المملوكي، وفي أثناء عودة الأمير "خاير بك" حاكم مكة إلى القاهرة في عهد السلطان قنصوة الغوري، شاهد جمعًا من الناس قد انتحوا جانبًا من المسجد الحرام مستغرقين في كؤوس الشراب، وما إن شاهدوه حتى قاموا بإطفاء الفوانيس مما زاد من شكوكه.

بدأ الأمير في السؤال عن شرابهم أجيب بأنها القهوة التي جلبت حبوبها من اليمن والتي انتشر تناولها في مكة المكرمة في أماكن يرتادها الرجال وأحيانًا النساء، وحينها قرر خاير بك اللجوء إلى ممارسة سلطاته التي كان من ضمنها الحسبة، فأمر بجمع كبار فقهاء مكة، وبعد أن شرح لهم تكرر اجتماع الناس في أماكن شرب القهوة مع ضرب العود والدف أحيانًا فأفتوا بأن حب البن حكمه حب بقية النباتات. أما اجتماع الناس على شرب القهوة، فإنه حرام وعلى هذا فيجب أن يحرم شربها.

دخلت القهوة مصر من بلاد اليمن عن طريق البحر إلى السويس ثم إلى القاهرة، وانقسم حينها شيوخ الأزهر بين مؤيد ومعارض، ولم يتقبلها المجتمع المصري إلا بعد جدال عنيف بين العلماء، حيث شنّ أحد فقهاء المذهب الشافعي حملة عنيفة ضدها، بعد أن طرح عليه أحد السائلين سؤالا بشأن جواز شربها، وفقا لما نشرته مجلة التحرير في العام 1953.

في أوائل القرن الثامن عشر، أفتى الشيخ علي أحمد السنباطي بتحريم شرب القهوة باعتبارها "مادة مُسكرة مُخدرة للعقل"، الأمر الذي لاقى ردود فعل سلبية كثيرة، وأدى إلى مهاجمة رئيس الشرطة لمستهلكي القهوة وحبس بعضهم، كما هاجم الأهالي بعض المقاهي وحطموها واعتدوا على روادها، وأغلقوا أماكن تقديمها وكسروا أوانيها، ومنع استعمالها أو الجهر بشربها.

على ذلك الحال استمر الجدل حول القوة ويذكر الكاتب الكبير جمال الغيطاني في كتابة «ملامح القاهرة في ألف سنة» :«اهتدى أبو بكر بن عبد الله المعروف بالعيدروس، للقهوة عندما كان يمر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمرة حين رآه متروكا فوجد فيه تنشيطا للعباده فاتخذه طعامًا وشرابًا وعندما جاء إلى مصر 905 هـ أحضر منه، وهكذا أدخل الصوفية القهوة إلى مصر يستمر جدل التحريم».

ويضيف الغيطاني: «حرم البعض القهوة بحجة ضررها وخالفهم آخرون واستمر الحال من جديد حتى ظهرت المقاهي في الشوارع ودخلت مشروبات أخرى مثل الكركديه والقرفة والزنجبيل ولم يكن الدخان معروفًا فبدأ البعض يعرفه وصارت القاهرة مركزًا لكل ذلك».

 

يوم القهوة العالمي يوم القهوة القهوة تحريم شرب القهوة حكم شرب القهوة اليوم العالمي للقهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

شوبير يوجه رسالة تحذيرية لـ إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إصابة وإغماء.. الزمالك يكشف كواليس الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

المرض يجبر النجوم على الاعتزال|توفيق عبد الحميد يتخذ القرار.. وعبد الرحمن أبو زهرة يبعد عن الأضواء

كامل الوزير يكشف تفاصيل دعم وزارة النقل لـ سياحة اليخوت

لم يلتزم بتعهداته.. أردوغان: تركيا لا تحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بأكمله

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو صادم.. رجل يعثر على أفعى نحاسية سامة داخل عربة طفلته في أمريكا

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ