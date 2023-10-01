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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل يكشف عن مفاجأة هامة للمصريين عن موعد عمل مونوريل شرق النيل

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

أكد  الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنهه لدينا قطارات إضافية للعمل، مشيرا إلى أن هناك “مونوريل شرق النيل" سيعمل في شهر نوفمبر القادم بشكل تجريبي، وسيعمل يشكل كامل في أبريل 2024.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه معمل على وجود تجمع عمراني في المدن الجديدة، مع وجود وسائل المواصلات الهامة التي تعمل على ربط المدن.

وزير النقل: تشغيل قطارات المونوريل رسميا أبريل 2024

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تجديد حوالي 900 كم

وتابع وزير النقل، أنه اجمالي أطوال الشبكة الحالية للسكك الحديدية  10 ألاف كيلو متر  وتم تطوير وتجديد حوالي 900 كم

 

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