رئيس إقليم تيجراي: النضال ضد الحكومة الإثيوبية مستمر لحين عودة الأهالي لمنازلهم

أعلن رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي الإثيوبي جيتاشيو رضا، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 أنه سيتم إعلان يوم حداد على المواطنين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الحرب في شمال إثيوبيا، مؤكدا أن النضال سيستمر حتى عودة أهالي تيجراي الذين نزحوا من قراهم خلال الحرب.

وأضاف رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي الإثيوبي: "لقد ضحى الآلاف من أجل تحقيق هذا السلام النسبي"، بحسب ما أوردته صحيفة "إثيوبيا ريبورتر".

وأشار رضا في كلمته خلال الاحتفال بمهرجان كروس ديميرا بمدينة ميكيلي عاصمة تيجراي، "على الرغم من أننا نحتفل بمهرجان في تيجراي بعد ثلاث سنوات من السلام النسبي، إلا أنه يجب ألا ننسى أنه مهرجان نحتفل به بأفكار مواطنينا الذين ما زالوا يعانون من المشاكل والضغوط والهجرة، النزوح والجوع."

وتابع "إن التضحيات التي قدمت في الحرب التي استمرت لمدة عامين كانت من أجل ضمان وجود منطقة تيجراي، والنضال كان من أجل مواصلة الحفاظ على ثقافة ولغة وهوية تيجراي".

وأعلن أن النضال سيستمر حتى عودة أهالي تيجراي الذين نزحوا حتى الآن إلى قراهم والسكان الذين يعانون في ولايات تيجراي غير المحررة، حتى يتم تحريرهم بالكامل، وتعمل الإدارة المؤقتة على ذلك بكل قواها.

وأكد جيتاشوا رضا، أن الإدارة المؤقتة لولاية تيجراي، تعمل بكامل طاقتها لخلق وضع يمكن من خلاله تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام بطريقة تلبي احتياجات شعب تيجراي.

ووقعت جبهة تيجراي اتفاق للسلام مع الحكومة الإثيوبية، في نوفمبر من عام 2022 أنهى الحرب التي استمرت لمدة عامين في شمال البلاد.