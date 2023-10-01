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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من أجل الاستقرار.. حزب الاتحاد يعلن تأييده لـ السيسي في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

كشف رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن تفاصيل دعمه ودعم حزبه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة في مصر، موضحا أن هذا الدعم يأتي من أجل دعم المشروع القومي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية والنهضة في العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد.

وقال رضا صقر في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن مطالبتهم بترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة تأتي استنادًا إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها مصر تحت قيادته، والتي تشمل مجموعة من المشروعات الكبيرة في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأشاد رضا صقر بجهود الرئيس السيسي في القضاء على العشوائيات وتحسين البنية التحتية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد صقر أن الشعب المصري يتطلع إلى مستقبل أفضل، وأن استمرار الرئيس السيسي في الرئاسة سيكون له الدور الكبير في تحقيق هذا الهدف.

الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي البنية التحتية برنامج صالة التحرير المشروعات الكبيرة تحسين البنية التحتية

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