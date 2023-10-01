تجديد حبس سيدة المرج المتهمة بإنهاء حياة زوجها 15 يوما

جدد قاضي المعارضات، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بقتل زوجها بعد اكتشافها علاقته غير الشرعية مع سيدة أخرى.
وكشفت التحقيقات، أنه تلقي قسم شرطة المرج بلاغاً من مستشفى حكومي باستقبالها شخص مصاب بطعنة نافذة بالجسم وتوفي متأثرا بإصابته.
علي الفور انتقل رجال الأمن وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطها ، وأقرت بارتكاب الواقعة بسبب اكتشافها خيانته لها وعلاقته بأخري، وعندما واجهته بذلك وقعت مشاجرة بينهما قامت على إثرها بإحضار سكيناً من المطبخ وطعنه ليلقي مصرعه في الحال.