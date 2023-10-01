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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بإنهاء حياة خالته وزوجها بالعمرانية يعترف أمام محكمة الجنايات

صدى البلد

 في مفاجأة مدوية شهدتها محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، أقر المتهم بإنهاء حياة خالته وزوجها بجريمته خلال سؤاله بجلسة المحاكمة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم روماني صبحي، 39 سنة، عامل بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة بإنهاء حياة المجني عليه مكرم توفيق زوجة خالته عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض «سكين» بمختلف أنحاء جسده غير مرة وخنقه بـ«قطعة قماش» فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته. 

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بقتل خالته ثريا إسكندر عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض «سكين» بمختلف أنحاء جسدها غير مرة فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها. 

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بوضع النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما مكرم توفيق وثؤيا إسكندر وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما من مبالغ مالية وهاتفين نقالين ومشغولات ذهبية من داخل مسكنهما حال كان ذلك ليلًا.

 وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الثاني جرجس عبد الله، 30 سنة، سائق بإخفاء متحصلات السرقة «مشغولات ذهبية» مع علمه بذلك الأمر.

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