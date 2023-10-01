أول تعليق من رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد تحرك جمهوري لعزله

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إنه واثق من أنه سيحتفظ بمنصب رئيس مجلس النواب، على الرغم من التهديد المحتمل بعزله من زملائه أعضاء الحزب الجمهوري.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي حول التهديدات بإقالته من منصبه: "سأنجو”.

وأشار مكارثي إلى أن السيناتور الجمهوري، مات جايتز، “يهتم بالمقابلات التلفزيونية أكثر من اهتمامه بالرغبة في القيام بشيء ما”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الجمهوري، مات جايتز، إنه سيتحرك هذا الأسبوع لعزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه القيادي لعمله مع الديمقراطيين للحفاظ على تمويل الحكومة.

جاء إعلان مات جايتز في اليوم التالي لتوجه مكارثي نحو الأعضاء الديمقراطيون، للتغلب على المعارضة الجمهورية لخطة الإنفاق المؤقتة والمساعدة في دفع التشريع عبر مجلس النواب لتجنب الإغلاق.