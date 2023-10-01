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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جمهوري يتحرك لعزل مكارثي من رئاسة الكونجرس.. هل ينقذه الديمقراطيون؟

صدى البلد

قال النائب مات جايتز، الجمهوري اليميني المتطرف من فلوريدا، اليوم الأحد، إنه سيتحرك هذا الأسبوع لإقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه القيادي لعمله مع الديمقراطيين للحفاظ على تمويل الحكومة.

جاء إعلان مات جايتز في اليوم التالي لتوجه مكارثي نحو الأعضاء الديمقراطيون، للتغلب على المعارضة الجمهورية لخطة الإنفاق المؤقتة والمساعدة في دفع التشريع عبر مجلس النواب لتجنب الإغلاق.

 

قال مكارثي، وفقا لنيويورك تايمز، إنه يعلم أنه يعرض منصبه للخطر من خلال القيام بذلك، وتحدى منتقديه على محاولة الإطاحة به.

 

وفي مقابلة بثتها شبكة سي إن إن يوم الأحد، قال مات جايتز، إنه سيقدم دعوة إلى تصويت سريع حول ما إذا كان سيتم إبقاء مكارثي في منصبه. وأضاف جايتز: أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا بقيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة. 

 

هدد مات جايتز،منذ فترة طويلة بالإطاحة بمكارثي إذا فشل في الانصياع لمطالب المتشددين الجمهوريين بتخفيض الإنفاق. واتهم في المقابلة مكارثي بالكذب على أعضاء حزبه الجمهوري أثناء المفاوضات، وإبرام "صفقة سرية" مع الديمقراطيين بشأن التمويل المستقبلي لأوكرانيا، وهو ما عارضه هو وعشرات من الجمهوريين المحافظين الآخرين.

 

وأضاف: "لا أحد يثق في كيفن مكارثي"، متوقعًا أن الطريقة الوحيدة التي سيظل بها مكارثي رئيسًا بحلول نهاية الأسبوع هي "إذا أنقذه الديمقراطيون".

كيفن مكارثي الديمقراطيين إجراءات الإغلاق عزل مكارثي

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