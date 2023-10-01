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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل رئيس لجنة نقابة الصحفيين لمناقشة قضايا وهموم المواطن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية، الكاتب الصحفي ناصر ابوطاحون رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية والأستاذ غريب الدماطي وكيل اللجنة والكاتب الصحفي محمود الشاذلي، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية.

اندلاع حريق في مخزن بطاطس بطريق طنطا المحلة

وذلك في أول زيارة رسمية لمحافظ الغربية بعد فوزهم في انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحفيين بالغربية.

ورحب محافظ الغربية برئيس اللجنة متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد من أجل خدمة الوطن.

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ومن جانبه أشاد الكاتب الصحفي الكبير ناصر أبو طاحون، رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، بحفاوة الاستقبال من محافظ الغربية الأستاذ الدكتور طارق رحمي موجها الشكر له على دعمه المتواصل للصحفيين بالمحافظة معبرا عن امتنانه وتقديره لهذه اللفتة الطيبة من محافظ الغربية.

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وفاز الكاتب الصحفي الكبير ناصر أبو طاحون برئاسة لجنة نقابة الصحفيين بالغربية بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي عقدت بمقر نقابة الصحفيين الثلاثاء الماضي.

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