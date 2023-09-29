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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق في مخزن بطاطس بطريق طنطا المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اندلع حريق هائل مساء اليوم بمخزن شيبسي بقرية الهياتم بمحافظة الغربية إثر حدوث ماس كهربائي وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلي المنطقة المحيطة بمحل الواقعة.


تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد  بورود بلاغا يفيد بإندلاع حريق هائل في مخزن شيبسي علي طريق طنطا -المحلة في نطاق قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة.

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كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلي محل الحريق والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق وجاري اخماد الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات والتأكد من عدم وجود مصابين.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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