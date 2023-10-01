حزب الأحرار الاشتراكيين: الرئيس السيسي واجه مشكلات مصر بحلول عملية

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، كشفت للمصريين كيف وضع يده على مواطن كان يئن منها الوطن، مثل البنية التحتية المضمحلة، وكيف بدأ في مواجهة المشكلات عمليا.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى وضع خطة اقتصادية شاملة فى كافة المجالات، من التشييد والبناء والتطوير في كل القطاعات، جعلت مصر تتخطى أزمات عالمية أسقطت دولا كبرى، وهذا انتصار حقيقي للرئيس السيسي.

الانتخابات الرئاسية



وأضاف أن حزب الأحرار الاشتراكيين يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أن السيسى وضع يده على المشكلات العالقة ومواطن الضعف التى أثرت على الوطن.

وأوضح أن الرئيس عمل علي وجود أفكار لمواجهة المشكلات والعمل علي حلها، موضحًا أن تم وضع خطط وخبرات ودراسات وفكر وإبداع وشجاعة القرار والتصدى لهذه القضايا بقوة.