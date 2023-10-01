صحة البرلمان: لم نشهد أزمة سلع فترة تفشي فيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر رغم أزمة كورونا لم تشهد أزمة في السلع مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، وليس هذا فقط، بل وفرت الدولة تطعيم كورونا بشكل مجاني لكل المصريين رغم الأزمة الاقتصادية.

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عند خلع بدلته العسكرية، وترشح للرئاسة كان حزين جدًا على ترك منصبه العسكري، لأن عسكريته تسير في دمه، ولكنه فعل ذلك لأنه كان يريد إنقاذ مصر.

ولفتت إلى أن مصر كانت ممنوعة من إعداد أي مشروع تنموي في سيناء، ولكن الرئيس عندما جاء إلى الحكم غير هذا الأمر وأقام الكثير من المشروعات التنموية، وزاد ربط سيناء بالدلتا من خلال إقامة العديد من شرايين الحياة.







صحة النواب: الأجانب مندهشون من مشروعات التنمية في مصر

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي قام بإعداد مدينة العلمين التي كانت قبل ذلك عبارة عن مدينة للألغام، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي قام بالعمل في كافة المحافظات في نفس الوقت، وأقام شبكة طرق لم تحدث من قبل، خلاف مبادرات الصحة.

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البعض يختزل الإنجازات التي حدثت في الكباري، ولا يعلم أهمية قناة السويس الجديدة، أو مدينة العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن شبكة الطرق الجديدة غيرت شكل مصر، وأزالت الزحمة بصورة كبيرة.

وأوضحت أنها عاشت خارج الدولة المصرية لمدة 20 عامًا، ووجدت الكثير من أصدقائها الأجانب مندهشين من مشاريع التنمية التي تحدث في مصر خلال السنوات الأخيرة.

