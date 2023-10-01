عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سحابة صيف .. لطيفة تطرح رابع أغاني ألبوم "لطيفة 2023"

لطيفة
لطيفة

طرحت النجمة لطيفة فيديو كليب رابع أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، والأغنية من كلمات محمود سليمان ووألحان عزيز الشافعي في ثاني تعاون لها معه وتوزيع أحمد عادل، وتعد أغنية "سحابة صيف" آخر أغاني الصيف للنجمة لطيفة.

وكشفت النجمة لطيفة في تصريحات صحفية، أنها أول أغنية تقوم بتصويرها في خلفية مدينة العلمين الجديدة، بمارينا 7، مؤكدة أن الساحل الشمالي من أجمل مناطق العالم الساحلية، ولا يوجد في العالم مكان يضاهي هذا الإبداع الإلهي الذي يبهر العالم بأكمله.

أضافت لطيفة، أن أغنية "سحابة صيف" هي آخر الأغاني التي تتناسب مع الأجواء الصيفية، مشيرة أن الأغاني المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في الألحان والايقاعات والتوزيعات، لتتناسب مع أجواء الشتاء.

وأبدت لطيفة سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغاني الألبوم التي طرحتها حتى الآن، وبنسب المشاهدة المرتفعة والاشادات الواسعة بأغاني ألبوم "لطيفة 2023"، متمنية أن تحقق أغنية "سحابة صيف" نجاح أكبر وتحصد مزيد من المشاهدات أسوة بالأغاني السابقة.


وتقول كلمات الأغنية:

سحابة صیف وھتعدي وھتعدي
ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني

حبیبى حبیب عمرى
أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان
أحنا أقوى من الزمان
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني

الجدير بالذكر، أن أغاني ألبوم "لطيفة 2023" حققت حتى الآن ما يزيد عن 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما حصدت ملايين المشاهدات عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصدرها منصات الموسيقى الشهيرة، وطرحت لطيفة قبل ذلك 3 أغاني هي "طب اهو"، "مونامور"، "ناس كتير"، وآخيرا طرحت أغنية "سحابة صيف".

لطيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

السعودية .. نداء عاجل من "الغذاء والدواء" بشأن القهوة

موضوعات متعلقة

بعد انفصالهما .. آخر صور لـ محمد رشاد برفقة غادة فتحي

التحضيرات الأخيرة قبل بدء العرض الخاص لفيلم "سكر"

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أخبار الفن.. محمود البزاوي يروي تفاصيل قصة حبه مع زوجته وتصريحات نارية من إلهام شاهين

يخفي ملامح الأنوثة.. إلهام شاهين تنتقد نقاب الفتيات

عرض فيلم ابن الحاج أحمد على شاهد في هذا الموعد

إلهام شاهين: والدي لم يكن راضيا عني حتى لحظة وفاته

مش قد المسئولية.. إلهام شاهين تكشف سر عدم إنجابها

ترشيحاتنا

وزير الزراعة: استكمال المشروع القومي للصوب لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة|فيديو

البلطي أبرزها.. وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي| فيديو

تعرف علي علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة| تفاصيل

رقم هائل.. الاتحاد الأوروبي يعلن حجم المساعدات المالية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

حكاية وطن.. كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيا فى الاستزراع السمكي؟

السيسي: إلقاء مياه الصرف ببحيرة المنزلة تسبب في تعطيل زراعة 250 ألف فدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

فيديو

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ