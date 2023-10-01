حكاية وطن.. القصير: النمو السكاني المتزايد قلل نصيب الفرد من الأرض الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أننا وفرنا احتياجات الشعب المصري من المنتجات الزراعية، والعالم كله لمس دور قطاع الزراعة المصري في الأمن الغذائي.



وأضاف القصير، في كلمة له بمؤتمر حكاية وطن، مساء اليوم الأحد، أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية مهمة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، متابعا أننا حرصنا على رفع كفاءة استخدام المياه في إطار الاهتمام بمنظومة الزراعة.

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وتابع السيد القصير وزير الزراعة، أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا بشكل كبير على القطاع الزراعى والأمن الغذائى، مستدركا أن النمو السكاني المتزايد قلل نصيب الفرد من الأرض الزراعية.





