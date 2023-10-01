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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكاية وطن.. القصير: النمو السكاني المتزايد قلل نصيب الفرد من الأرض الزراعية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أننا وفرنا احتياجات الشعب المصري من المنتجات الزراعية، والعالم كله لمس دور قطاع الزراعة المصري في الأمن الغذائي. 

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وأضاف القصير، في كلمة له بمؤتمر حكاية وطن، مساء اليوم الأحد، أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية مهمة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، متابعا أننا حرصنا على رفع كفاءة استخدام المياه في إطار الاهتمام بمنظومة الزراعة. 

https://youtube.com/live/CFSIne3aXjs?si=-iAZce0iObOf0phN

وتابع السيد القصير وزير الزراعة، أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا بشكل كبير على القطاع الزراعى والأمن الغذائى، مستدركا أن النمو السكاني المتزايد قلل نصيب الفرد من الأرض الزراعية.



 

الزراعة الامن الغذائي الأرض الزراعية الدولة المصرية الروسية الأوكرانية السيد القصير وزير الزراعة حكاية وطن

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