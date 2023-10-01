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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاز تنس الطاولة بـ إنبي يتابع تدريبات ناشئي النادي بفرعه الثانى بالأسكندرية

صدى البلد

حرص الجهاز الفنى لتنس الطاولة بنادى إنبى ، على زيارة ومتابعة تدريبات ناشئي النادى بفرعه الثانى بالأسكندرية ، وذلك بمقر نادى السكة الحديد الرياضى .

وتأتى أهمية الزيارة فى إطار الدعم المتواصل لمجلس إدارة نادى إنبى بهدف اكتشاف المواهب وصقلها لدعم النادي باللاعبين المميزين مما يصب بالفائدة في المستقبل على النادي وأيضا جميع المنتخبات الوطنية.

وشهدت الزيارة إجتماعات مطولة للجهاز الفنى لتنس الطاولة بقيادة كابتن أيمن زكريا ومعاونيه كابتن خالد محمد المدرب العام وكابتن ممدوح خطاب مدير قطاع الناشئين والكابتن احمد ناجى المسئول الإدارى ، مع أولياء الأمور والجهاز الفني لمناقشة الأوضاع خلال المرحلة المقبلة مع تذليل أي معوقات وتوفير أى إمكانيات من شأنها الإرتقاء بمستوى اللاعبين .

ويسعى قطاع تنس الطاولة بنادى من خلال فرعه الثانى لإكتشاف المواهب ، وجعل لعبة تنس الطاولة داخل النادي إحدى اللعبات الرائدة كما هي في السنوات الماضية والسير على نفس خط النجاح الذي حققه النادي على جميع الأصعدة في كافة الفئات السنية حيث يعد نادي إنبي من أبرز الأندية التي لها باع طويل في لعبة تنس الطاولة فى مصر .
 

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