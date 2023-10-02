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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القبض على أمريكية تدير حلبة قتال للكلاب الشرسة.. ما القصة؟

القبض على امريكية
القبض على امريكية تدير حلبة قتال للكلاب الشرسة

تواجه امرأة أمريكية اتهامات خيرة بعد إدراتها  لحلقة لقتال الكلاب، حيث تم العثور على 18 كلابًا متقاتلة في منزلها وتواجه الآن خطر التخلص منها. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” براندي لاشا دوبس، من مقاطعة فلويد، جورجيا، الولايات المتحدة، اتُهمت بـ 18 تهمة جنائية تتعلق بقتال الكلاب، ووفقًا لأمر القبض عليها، كان لديها عدة كلاب في منزلها كانت تنوي قتالها.

 وقالت خدمات الحيوان في مقاطعة فلويد للقناة الثانية أكشن نيوز إنه تم العثور على 22 كلبًا داخل منزل دوبس في لينديل، جورجيا.

 القبض على امريكية تدير حلبة قتال للكلاب الشرسة 

وأضافت المنظمة أنه سيتعين القتل الرحيم لـ 18 كلبًا، لأنهم كانوا كلابًا مقاتلة.

وذكرت قناة WSBTV أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث للكلاب المتبقية ولماذا لا تعتبر جزءًا من حلقة القتال.

وأوضحت القناة انه  تم القبض على براندي في بداية عام 2021 عندما ضبطتها الشرطة وبحوزتها أقل من أونصة واحدة من الماريجوانا. 

كما تم إيقافها بسبب مخالفة مرورية وكان عليها أيضًا قدر صغير من النشوة، وتم إطلاق سراحها بكفالة قدرها 5700 دولار (4600 جنيه إسترليني). 

يأتي ذلك مع تزايد المخاوف من تزايد قتال الكلاب غير القانوني في المملكة المتحدة مع تزايد الذعر بشأن عدد الهجمات المرتبطة بالتنمر على أفراد الجمهور، وفقًا لـ RSCPA. 

كانت مباريات الموت الوحشية بين كلب وآخر محظورة في المملكة المتحدة قبل 200 عام، لكن السلطات حذرت الآن من أنها قد تشهد عودةً جديدةً لهذه المباريات.
 

حلبة قتال كلاب شرسة حيوانات مفترسة

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