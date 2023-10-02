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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.36 تريليون جنيه الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة.. تفاصيل

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطور معـدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

واشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصري المحقق في عام 2023، نحو 13.7 % من إجمالي مساحة الجمهورية، في حين كانت 7 % في عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم.

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وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن كل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضي.

وأشار إلى أن قيمة ما تم تخصيصه من أراض بالدولار من 2020 : 2023، بلغت 6.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، إضافة إلى تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مثل مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» والتي تنتهي فعاليات اليوم الاثنين.

المجتمعات العمرانية وزير الإسكان حياة كريمة التنمية الاقتصادية مليار جنيه

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