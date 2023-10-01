وزير الأوقاف: فعاليات غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ديسمبر 2023

قال وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، إن هناك فعاليات غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، المقرر إقامتها في ديسمبر 2023، ومن أهمها، ختم القرآن بقراءة ورش، وختام قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك، ومنح إجازاته.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الأوقاف، عبر حسابه على “فيس بوك”: يوم الجمعة القادم سيكون يوما قرآنيا متميزا بمسجد السيدة نفيسة- رضي الله عنها-، يبدأ العاشرة والنصف صباحا بقراءة سورة الكهف، مع ابتهالية لكبار المبتهلين عقب صلاة الجمعة، والدعوة عامة".

وأصدر وزير الأوقاف، قرارًا، اليوم الأحد، بتجديد تكليف الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر بمديرية أوقاف الشرقية.