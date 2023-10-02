هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أبهرت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها بأحدث صور لها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت هاجر احمد بإطلالة مثيرة مرتدية ملابس كاجوال لافته فى أجواء مبهجة، ولاقت صورها تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

وبدأت هاجر أحمد، تصوير دورها في فيلم "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ويُشارك في بطولة «بلموندو»، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.