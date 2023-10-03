طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

إذا كنتِ تودين تقديم أكلات صحية لأطفالك، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الشيبسي في المنزل.

طريقة التحضير:

1. قشري البطاطس باستخدام ماكينة الشيبس أو بالسكين دوائر رفيعة.

2. انقعي شرائح البطاطس في ماء بارد وقطع من الثلج.

3. سخني الزيت في قدر به كمية غزيرة من الزيت.

4. أخرجي شرائح البطاطس من ماء الثلج وضعها في النشا، ثم قلبيها جيدًا حتى تتغطى بالنشا.

5. ضعي شرائح البطاطس في الزيت الساخن واتركيها دقائق حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، أخرجيها على مصفاة حتى تحصلي على شيبسي مقرمش.

6. يمكن شراء نكهات الشيبسي جاهزة من المحلات ووضعها على الشيبس.

7. يتم تقديمها بألف هنا وشفا.

