شريف سمير: مؤتمر حكاية وطن يهدف تبسيط الرؤية السياسية للمواطن|فيديو

أكد شريف سمير الكاتب الصحفي ، أنه يجب البحث عن علاج مشكلات أخرى مستديمة مثل مشكلة الإيجارات والعلاقة بين المالك والمستأجر التي تعتبر علاقة شائكة ليس من السهل التطرق إليها، لذلك لا بد أن يكون هناك مرونة في التشريعات.

شريف سمير: أشجع دائما على استمرار مؤتمر حكاية وطن

وأضاف شريف سمير خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد،والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الهدف من عقد جلسات مؤتمر حكاية وطن، تبسيط الرؤية السياسية رغم أنها مرتبطة بوضع حلول مبتكرة والتفكير خارج الصندوق وإدراك لمشاعر المواطنين، مردفا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تدفع إلى الاهتمام بما يشغل بال المواطنين في اللحظة الحالية وليس رؤية مستقبلية بعيدة.

وأشارشريف سمير الكاتب الصحفي إلى، أنه يشجع دائما على استمرار مؤتمر حكاية وطن، لكي يحدث تواصل بين الرئاسة والرأي العام وبين الشارع المصري والنظام السياسي، لانه أمرا مهما للغاية لـ لمس نبض الشارع.



