عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف سمير: مؤتمر حكاية وطن يهدف تبسيط الرؤية السياسية للمواطن|فيديو

حكاية وطن
حكاية وطن

أكد شريف سمير الكاتب الصحفي ، أنه يجب البحث عن علاج مشكلات أخرى مستديمة مثل مشكلة الإيجارات والعلاقة بين المالك والمستأجر التي تعتبر علاقة شائكة ليس من السهل التطرق إليها، لذلك لا بد أن يكون هناك مرونة في التشريعات.

شريف سمير: أشجع دائما على استمرار مؤتمر حكاية وطن

وأضاف شريف سمير خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد،والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الهدف من عقد جلسات مؤتمر حكاية وطن، تبسيط الرؤية السياسية رغم أنها مرتبطة بوضع حلول مبتكرة والتفكير خارج الصندوق وإدراك لمشاعر المواطنين، مردفا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تدفع إلى الاهتمام بما يشغل بال المواطنين في اللحظة الحالية وليس رؤية مستقبلية بعيدة.

وأشارشريف سمير الكاتب الصحفي إلى، أنه يشجع دائما على استمرار مؤتمر حكاية وطن، لكي يحدث تواصل بين الرئاسة والرأي العام وبين الشارع المصري والنظام السياسي، لانه أمرا مهما للغاية لـ لمس نبض الشارع.


 

شريف سمير حكاية وطن الانتخابات الرئاسية الشارع المصري التشريعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

الطوابق العليا| تطور مثير في معاينة النيابة لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية المحترق

مسرحية للجمهور.. روسيا تعلق على تخلي أمريكا عن مساعدة أوكرانيا

أمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

النيابة العامة تعلن أعداد المصابين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

13 عضوا من النيابة العامة يحققون في حادث تفحم مبني مديرية أمن الإسماعيلية

حكاية وطن.. إنشاء وتطوير مستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت 590.3 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

رقم خرافي.. سعر إطلالة ياسمين صبري يثير الجدل| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الصعود ٥٠ درجة يوميًا ؟

فيديو

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ