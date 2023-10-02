روسيا تعلن مفاجأة بشأن انهيار معاهدة ستارت مع أمريكا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن أسباب استمرار التمسك بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى مع واشنطن تتداعى وتتلاشى.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف ريابكوف أن الصواريخ الأمريكية المشمولة بمعاهدة ستارت قد تظهر في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

ولفت إلى أن روسيا لم تتلق مقترحات من الولايات المتحدة للتحقق من امتثالها للوقف الاختياري للتجارب النووية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا مجال حالياً لإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن روسيا تتبادل بين الحين والآخر التقييمات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مسألة الحد من التسلح، لكن لا يوجد شيء جديد على هذا المسار.

وأوضح ريابكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "نحن نتبادل التقييمات معهم من وقت لآخر. ولكن لا توجد عناصر جديدة. فـ الولايات المتحدة هي التي قطعت حوارًا منتظمًا ومنهجيًا حول الاستقرار الاستراتيجي، وتحولت إلى دعوات فارغة ومنفصلة تمامًا عن الواقع لنا من حيث العودة إلى معاهدة ستارت الجديدة ومواضيع أخرى".