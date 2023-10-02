حياتنا صعبة من بعدك .. رسالة مؤثرة من رشا سامى العدل بعد رحيل شقيقها

كتبت رشا سامى العدل عبر حسابها على فيس بوك رسالة مؤثرة إلى شقيقها الراحل :" هتوحشنا يا روحي أنا وخالد حياتنا صعبة من بعدك بابا الله يرحمه وأنت دلوقتي كسرة جامدة أوي لينا ضربتين يقطموا أي حد لسه مش مستوعبين وصعب نستوعب بس متغلاش على اللي خلقك".

وأضافت رشا سامي العدل :" الله يرحمك ويغفر لك ويدخلك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم ثبته عند السؤال، وأكرم نزله ونور قبره إنك أنت الغفور الرحيم اللهم آمين".

عزاء أحمد سامى العدل

ويقام اليوم الإثنين عزاء الممثل والمخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وشُيّعت مساء أول أمس السبت جنازة الشاب الراحل أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، من مسجد الفاروق بالمعادي.



وحرص عدد كبير من الفنانين وعائلة العدل علي حضور صلاة الجنازة علي الراحل أحمد سامي العدل، حيث ظهرت الفنانة ماجدة نور الدين والدة الشاب الراحل منهارة من البكاء أمام مسجد الفاروق بالمعادي تنتظر انتهاء الصلاة على فقيدها، لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة.

وتوافد المخرج خالد يوسف ومجدى أبو عميرة ومريم أبو عوف وإيمان العاصي وأمير عيد وأمل رزق وحسن أبو الروس وطارق النهرى والمخرج ماندو العدل وهنادي مهنا والمخرج عمرو سلامة.