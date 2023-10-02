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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدء عملية بيع تذاكر يورو 2024 غدا

صدى البلد

تقرر بدء عمليات بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، غدا الثلاثاء بطرح دفعة أولى 1.2 مليون تذكرة للبيع.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو (32 دولارا)، وهو أقل سعر لتذكرة لمباريات دور المجموعات، وألفي يورو، وهو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.

ويمكن لكل مشجع طلب نحو 4 تذاكر خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر التي تستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، وبعدها ستجرى قرعة، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلب عدد التذاكر المطروحة.

وستجرى مرحلة أخرى من عملية بيع التذاكر بعد قرعة دور المجموعات المقررة في الثاني من ديسمبر المقبل في هامبورج.

وحتى الآن، جرى فقط تحديد مواعيد وأماكن المباريات الـ3 في دور المجموعات للمنتخب الألماني، المتأهل مباشرة للبطولة باعتباره ممثل الدولة المستضيفة.

وسيتاح إجمالي 2.2 مليون تذكرة للجماهير لحضور مباريات البطولة المقررة في يونيو ويوليو 2024 في عشر مدن ألمانية بمشاركة 24 منتخبا، وستشهد إجمالي 51 مباراة.

ويمكن شراء التذاكر فقط عبر منصة تابعة للاتحاد الأوروبي (يويفا)، وستكون عملية الشراء رقمية كما كان الحال في كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر.

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