الأوقاف: اعتماد 2750 محفظًا للقرآن الكريم

اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة اختبار (21) محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة الثالثة والثلاثون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم للتحفيظ حتى تاريخه ( 2750 ) محفظًا ومحفظة.

اعتماد 2750 محفظًا ومحفظًة للقرآن الكريم

وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :

أفضل المديرين والمحصلين بهيئة الأوقاف المصرية

بناء على إنجازهم خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 / 2024 وتحقيق المستهدف ، وما تم عرضه من السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ، قرر معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 1 / 10 / 2023م صرف إثابة لأفضل مديري المناطق تحصيلاً ، وأفضل المحصلين أداء بهيئة الأوقاف المصرية خلال هذا الربع ، وهم :

1. خالد محمد سعيد - مدير منطقة القاهرة - 5000 جنيه.

2. عصام محمد محمد صالح - مدير منطقة طنطا - 4000 جنيه.

3. رأفت حنفي محمدي البهي - مدير منطقة الشرقية - 4000 جنيه.

4. عبده محمد عبد المطلب - مدير منطقة القليوبية - 3000 جنيه.

5. محمود المرسي عبد العاطي - مدير منطقة الدقهلية - 3000 جنيه.

6. مدحت فوزي عبد العظيم - محصل بمنطقة الشرقية - 5000 جنيه.

7. ياسر رضوان الشهاوي - محصل بمنطقة البحيرة - 4000 جنيه.

8. معتز رائف - محصل بمنطقة القاهرة - 3000 جنيه.

9. محمد جمعة الطيبي - محصل بمنطقة طنطا - 3000 جنيه.

10. محمد حنفي - محصل بمنطقة القليوبية - 2500 جنيه.

11. محمود عادل - محصل بمنطقة القاهرة - 2000 جنيه.

12. سعيد زين عبد العظيم - محصل بمنطقة الإسكندرية - 2000 جنيه.

13. عوض رمضان عوض - محصل بمنطقة طنطا - 1500 جنيه.

14. حمدي فتحي السيد - محصل بمنطقة الشرقية - 1500 جنيه.

15. إبراهيم حامد هندي - محصل بمنطقة المحلة الكبرى - 1500 جنيه.