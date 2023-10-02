سددوا ديونكم أولا.. موسكو ترد على إعلان مولدوفا وقف استيراد الغاز الروسي

رد المتحدث بإسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 على إعلان مولدوفا وقف استيراد الغاز الروسي.

وقال بيسكوف إنه يجب على مولدوفا سداد الديون المستحقة لروسيا، قبل أن تعلن عن تخليها عن شراء الغاز الروسي، مضيفا أن "الاتصالات بين شركة "جازبروم" الروسية ومولدوفا مستمرة، خاصة وأن الجانب المولدوفي عليه ديون لشركتنا، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن هناك خلاف حول حجم هذا الدين، وبالتالي الحوار والتفاوض يجب أن يستمر، لافتا إلى أنه مولدوفا بنهاية الأمر تشتري الغاز من السوق الأوروبية وهو روسي المنشأ.

وفي وقت سابق قال وزير الطاقة المولدافي فيكتور بارليكوف إن البلاد "تحولت بالكامل إلى إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبي"، بعد تلقي "عرض مناسب من الموردين الأوروبيين".

وتشهد مولدوفا أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، الأمر الذي أثار احتجاجات في البلاد، فيما تترتب عليها ديون طائلة لروسيا بمئات ملايين الدولارات وتتوسل بشكل متكرر تأجيل سدادها.