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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

60 ألف دارس.. الجامع الأزهر يفتح أبوابه لقبول دفعة جديدة برواق القرآن

اختبارات الرواق الأزهري
اختبارات الرواق الأزهري

أعلن الجامع الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما.

وحدد الجامع الأزهر، برامج الدراسة بالرواق الأزهري، وهي كالتالي:

أولا: برنامج رواق القرآن الكريم للطفل: ويستوعب ٤٥ ألف دارس، حيث يسعى الجامع الأزهر لتحفيظ النشء كتاب الله تعالى طوال العام بالمجان في فروع الأروقة، وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، وتحقيقا للتكامل بين المؤسسات الأزهرية، حيث أعلنت إدارة الرواق الأزهري للقرآن الكريم عن قبول دارسين جدد من الأطفال من سن (٥) سنوات إلى (٦) سنوات، بشرط اجتياز اختبار القبول في مبادئ القراءة والكتابة، وأوضح الرواق أن التقديم يتم في الفروع المحددة في رابط التقديم التالي من هنا

ثانيا: برنامج الإتقان: ويستوعب ١٢ ألف دارس، وهو برنامج خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى، الراغبين في إتقان الحفظ وأحكام التلاوة ويقبل الدارسين من سن (٨) سنوات إلى (١٥) سنة، بشرط اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملا، ويتم التقديم في الفروع المحددة في رابط التقديم التالي من هنا

ثالثا: برنامج رواق القراءات: ويستوعب ٣ آلاف دارس، وهو خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى حفظًا وآداءً ويرغبون في تعلم القراءات، شريطة اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملا حفظا وأداء، ويتم التقديم في الفروع المحددة في رابط التقديم التالي من هنا

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هناك بعض الشروط ينبغي توافرها في الراغبين في التقديم: حيث يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالمقار المعلن عنها، والذي سيتم تحديد موعده بعد انتهاء مدة التسجيل، وألا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه إلا بعد اجتياز الدارس الاختبار المعد لذلك، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم ستكون بنظام الحضور المباشر فقط، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم مجانية بالكامل.

من جهته أوضح الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه على الراغبين في الالتحاق بأي من برامج القرآن الكريم ملء نموذج التقديم عبر الروابط المعدة لذلك، موضحا أن الأعداد محدودة، والأولوية بأسبقية التسجيل، موضحا أن هذه البرامح تأتي بتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر .

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