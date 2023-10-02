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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة الهيروين بمدينة نصر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة،  المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التُجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات لمُتهمٍ وتغريمه 200 ألف جنيه لإدانته بحيازة الهيروين في مدينة نصر.

وشمل الحُكم مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم جمعة.ر أنه في يوم 14 إبريل 2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار مُخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وشهد الضابط القائم بالضبط بالتحقيقات أنه ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المُتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام. 
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المُخدر، وبمُواجهته بهن أقر بإحرازهن في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على جوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووُزنوا قائماً 2.23 جراماً. 
وقالت حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة للضابط القائم بالضبط بشأن القبض وتفتيش شخص المُتهم انتقل الضابط لمكانٍ أيقن تواجده فيه بالطريق. 
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها على جوهر الهيروين المُخدر أحرزهن في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهم آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.
وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسين فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وبحضور حسن أحمد حسن وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة الت جمع الخامس

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