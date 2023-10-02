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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: مصر لها دور في الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية الروسية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر لها دور في  الوساطة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

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وقال سامح شكري في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، :" مصر شاركت في اجتماعات القادة الأفارقة وذلك للسعي إلى إرساء مباديء القانون الدولي والتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة".

وتابع سامح شكري:"  آثار سلبية على المناخ الاقتصادي والأمن الغذائي وأمن الطاقة على مستوى العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية".

شكري: مصر استعادت ثقة شركائها 

وأضاف سامح شكري:" الاهتمام بمشاركة مصر والرئيس السيسي لحل هذه الأزمة  إقرار بأن مصر استعادت ثقة شركائها في دورها وقدرتها وعلاقاتها ذات التأثير ورؤية مصر نحو الاحتواء والبناء في إطار حكمة واتزان ".

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