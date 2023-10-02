وزير الخارجية: مصر لها دور في الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية الروسية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر لها دور في الوساطة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال سامح شكري في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، :" مصر شاركت في اجتماعات القادة الأفارقة وذلك للسعي إلى إرساء مباديء القانون الدولي والتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة".
وتابع سامح شكري:" آثار سلبية على المناخ الاقتصادي والأمن الغذائي وأمن الطاقة على مستوى العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية".
شكري: مصر استعادت ثقة شركائها
وأضاف سامح شكري:" الاهتمام بمشاركة مصر والرئيس السيسي لحل هذه الأزمة إقرار بأن مصر استعادت ثقة شركائها في دورها وقدرتها وعلاقاتها ذات التأثير ورؤية مصر نحو الاحتواء والبناء في إطار حكمة واتزان ".