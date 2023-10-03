اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة كابلات إحدى الشركات

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات.



وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة على تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون مما ادى انقطاع الاتصال وخدمة الانترنت بالمنطقة ، حرر محضرا بالواقعة برقم 757 لسنة 2023 إدارى الزيتون، وتولت النيابة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من مدير سنترال بلاغا بسرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الإتصالات ، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 5 أشخاص أحدهم يعمل عامل فى الإذاعة والتلفزيون وأخر نقاش وعامل وعاطل وسائق، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم،والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.



حددت مواد القانون المصرى، العديد من العقوبات التي تواجه تهمة إتلاف مال الغير، وفقًا للمادة 361"، والتي يتساءل عنها العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وإن إتلاف مال الغير عمديًا جنحة، عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية.



والعقوبة ترتفع إلى الحبس مدة لا تجاوز العامين، وغرامة مالية فى حالة إذا كانت قيمة الإتلاف تجاوزت الـ50 ألف جنيه، أما عن عقوبة البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر بقانون العقوبات، قضت بمعاقبة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة مدة لا تقل عن سنة.



ويتم تغليظ عقوبة البلطجة واستعراض القوة، لتتراوح ما بين 2 : 5 سنوات إذا ما اصطحب المتهم فيها حيوان مفترس أو وقعت من شخصين أو أكثر، أو اصطحب خلالها المتهمين عصى أو مواد حارقة.

