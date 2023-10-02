مقاومة للعلاج.. سلالات جديدة من البكتيريا تتفشي في أوروبا بسبب الأوكرانيين

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الجنود الأوكرانيون الجرحى والمدنيين الفارين من بلادهم يحملون سلالات جديدة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أوروبا الغربية.

وحتى قبل اندلاع الصراع مع روسيا، حذر العلماء من عدم قدرة أوكرانيا على مراقبة وتقييد انتشار هذه العدوى.

ولفتت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه تم العثور على ستة أنواع مختلفة من العدوى المقاومة للمضادات الحيوية في جثة جندي أوكراني مصاب في مستشفى عسكري في ألمانيا.

وأصيب الجندي بحروق شديدة في حريق بمركبته وتم نقله إلى مستشفيات في دنيبروبتروفسك وكييف قبل إجلائه إلى ألمانيا.

ووجد باحثون ألمان أن بعض هذه الالتهابات تم العثور عليها في جروح الأوكرانيين الذين يقاتلون في مناطق دونباس منذ عام 2014 ومن المرجح أنها تطورت في المستشفيات الأوكرانية.

وحذرت دراسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، من أنه “نتيجة لذلك، تعتبر شبكات الرعاية الصحية في أوروبا الآن أن العلاج المسبق في المستشفى في أوكرانيا هو عامل خطر حاسم” لما يسمى بالكائنات الحية المقاومة للأدوية المتعددة.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، نقلاً عن أوراق علمية متعددة أن هذه العدوى، التي انتشرت داخل أوكرانيا منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ينقلها أيضًا اللاجئين المدنيين إلى أوروبا الغربية.

ويشكل تتبع ومعالجة حالات العدوى المقاومة للأدوية تحديا حتى بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية الأكثر تطورا، حيث أشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن “أحد المستشفيات المرموقة في نيويورك يصف المضادات الحيوية دون إجراء اختبارات كافية ولا يتخلص من الحبوب غير المستخدمة، وكلا العاملين يساهمان في انتشار هذه الكائنات.

ولا تمتلك جميع الحكومات خططًا كافية للاستجابة لتفشي العدوى المقاومة للأدوية.