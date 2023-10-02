كارثة وشيكة.. ذعر في بريطانيا بسبب تصريحات وزير الدفاع عن روسيا

قال السياسي البريطاني والنائب السابق في مجلس العموم،، جورج جالواي، إن البحرية البريطانية تتوقع الهزيمة في حال حدوث اشتباك مباشر مع روسيا.

جاءت تصريحات جالاوي، تعليقا على التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع جرانت شابس حول إمكانية إرسال سفن إلى البحر الأسود.

وقال جالواي: "أنا أشاهد البحرية الملكية. في آخر مرة قمت فيها بالتحقق، لم تتمكن البحرية البريطانية حتى من السيطرة على القناة الإنجليزية، حيث يدخل آلاف الأشخاص إلى بريطانيا بشكل غير قانوني... ولا تستطيع البحرية الملكية إيقافهم. ونحن ذاهبون لمحاربة الأسطول الروسي في البحر الأسود؟"

وشدد جالواي على أن هذا التصريح والتصريحات بأن بريطانيا قد تنشر قواتها رسميًا في أوكرانيا من المرجح أن تمثل نهاية مسيرة شابس المهنية.

وأضاف: "ستكون هذه نهاية مسيرة جرانت شابس العسكرية".