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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: أنا مع إعادة هيكلة كل حتة في مصر

السيسي
السيسي

أكد الرئيس السيسي، أنه مع إعادة الهيكلة في مصر، مؤكدا أن التطوير يعد جزءا من الحياة الإنسانية، ومن الأمور التي يجب الاهتمام بها، معلقا "أنا مع إعادة هيكلة كل حتة في مصر". 

السيسي يتحدث عن إعادة الهيكلة 

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" المذاع من خلال قناة "إكسترا نيوز": “لو جيت قولت مؤسسة الجيش كفاية كده، مؤسسة القضاء كفاية كده، مؤسسة الخارجية كفاية كده، لو انت عشت بالفكرة دي كصانع ومتخذ قرار في وقت ما أنت تتخلف عن مرحلة عصرك، مش هينفع، لازم تمشي مع العصر وتطوراته".

وتابع السيسي “الفكرة هنا ليست مطلب شعبي لإعادة الهيكلة، وإنما التطوير، والمستهدف لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة بغض النظر عن فترة عام 2011، وإنما هو عمل لابد لكل المختصين أن يروه”، مختتما "نتطور النهاردة ونفكر فيه بكرا، وهكذا بعد بكرا، ولكن لو توقفت عند أدبيات كنا شغالين فيها 50 سنة". 

السيسي الرئيس السيسي إعادة الهيكلة مؤتمر حكاية وطن الجيش

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