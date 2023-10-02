مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا خلال أيام، لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة، وكذا الإجابة عن التساؤلات التى طرحها فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض في كلمة ألقاها ، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي،، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية في ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.



وفي مستهل كلمته، رَحب رئيس الوزراء بالرئيس الجمهورية والحضور، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية على مدار أكثر من تسع سنوات في كل مناحي الحياة لخدمة المواطن المصري، مؤكدًا أنها تعدُ إنجازاتٍ حقيقية غير مسبوقة بكل المقاييس، ولم تحدث منذ عقود طويلة، وقال: "لا أبَالغ إذا قلت إنها لم تحدث منذ عدة قرون في هذه الدولة".

تداعيات الأزمة الاقتصادية



وفي هذا الإطار، اختار رئيس مجلس الوزراء أن يبدأ عرضه بالحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمرُ بها العالم حاليًا، والتي خلفت وراءها تحدياتٍ كبيرة من تضخم، وارتفاع في أسعار السلع، وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية ومنها مصر، من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار وقال: "أصبح لسان حال المواطن المصري اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات متسائلًا: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟ بل يتساءل متى ستصبح مصر مثل دولٍ كثيرة ناجحة على مستوى العالم ونموذجاً يُحتذي به، ومن هذه الدول من كانت تعاني من ظروف مماثلة تمر بها الدولة المصرية وتغير حالها".