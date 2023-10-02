بوريل: الاتحاد الأوروبي يعتزم منح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 5 مليارات يورو

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص مساعدات عسكرية بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي في كييف عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، فضلا عن تدريب الأفراد العسكريين، بحسب ما أوردته صحيفة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار المسئول الأوروبي إلى أنه"يجب على الدول الأعضاء في التكتل أن يتفقوا العام المقبل على مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات"، مشيرا إلى أن المناقشات التي جرت اليوم في كييف بمشاركة الوزراء الأوروبيين ساعدت في تكوين فهم أفضل للبعد الأمني للوضع حول أوكرانيا وكانت هذه مناقشة مركزية اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا.

وتابع "لقد تحدثنا عن الالتزامات الأمنية التي نريد تقديمها لأوكرانيا، مما يظهر تصميمنا على الوقوف إلى جانب أوكرانيا على المدى الطويل، لردع أعمال العدوان ومقاومة جهود زعزعة الاستقرار التي تبذلها روسيا" لافتا إلى أنه "في ظل مشاركتنا المستمرة نواصل تدريب الجنود الأوكرانيين. والهدف اليوم هو تدريب 40 ألف جندي في الأشهر المقبلة، وهذا يشمل التدريب المتخصص لطياري الطائرات المقاتلة".