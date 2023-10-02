عميد اسنان القاهرة يكشف عدد الطلاب المقبولين بالعام الدراسى الحالى



كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، عن عدد الطلاب المقبولين بكلية طب الاسنان خلال عام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وقال الدكتور هشام عبد الحكم خلال تصريح لصدى البلد ، انه تم قبول ١٢٠٠ طالب خلال العام الدراسى الحالى سواء مصرين او وافدين .

جامعة القاهرة

بدأت المدن الجامعية بجامعة القاهرة، في استقبال وتسكين الطلاب القدامى للإقامة بها خلال فترة الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة، على أن يتم تسكين الطلاب المستجدين وإعلان جداول تسكينهم لاحقًا بعد الانتهاء من إجراءات الالتحاق بكلياتهم.



وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المدن الجامعية التي تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية، أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد، مشيرًا إلى توجيهه باستيعاب أعداد الطالبات فورًا للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، وتوفير الرعاية لجميع الطلاب والطالبات للحفاظ على سلامتهم.