عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشهابي: سعيد باستجابة الرئيس السيسى لدعوات الأحزاب لإعلان ترشحه في الانتخابات

ناجى الشهابي رئيس
ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل

أعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل عن سعادته البالغة باستجابة الرئيس السيسى لحزب الجيل ولعدد كبير من احزاب مصر ولجماهيرها التى احتشدت فى طول البلاد وعرضها تدعوه لاعلان ترشحه فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار «رئيس حزب الجيل» فى بيان صحفى له إلى أن كلمة الرئيس كانت أكثر من رائعة فهو بجانب إعلانه رسميا استجابة للشعب ترشحه لرئاسة الجمهورية فهو أعلن فى نفس الوقت ترحيبه بكل المرشحين للرئاسة والذى جعلوها انتخابات رئاسية تعددية وأعلن كذلك احترامه إقرار الصندوق وتمنياته لكل المرشحين بالتوفيق ودعا الله أن يولى من يصلح وإذا كان قرار الشعب بانتخابه دعا الله أن يوفقه فى استكمال مسيرة الانجازات حتى يجعل مصر كما نتمناها.

وأوضح «الشهابى» أن الرئيس السيسى تعهد باستمرار الحوار الوطنى وفتح المجال العام ولتحقيق حياة سياسية سليمة تسمح بالاختلاف مؤكدا أنه سنة الله فى الارض ، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الشعب المصرى بمتابعة هذه الانتخابات وفرز المرشحين واختيار من يرى فيه القدرة على قيادة البلاد ، داعيا الناخبين إلى الإقبال على الاقتراع بكثافة ليقدم مشهدا حضاريا لكل الدنيا  يكون عنوانا للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنه بالرغم من أن كلمة الرئيس السيسى كانت قصيرة الا انها كانت مركزة ودقيقة واشتملت على برنامج سياسى شامل يجعل من مصر بلدا ديمقراطيا يسمح بالرأى  والرأى الآخر ويتمتع بحرية الرأى والتعبير والانتخابات الحرة.

وأكد «الشهابي» أن مصر ستشهد انتخابات رئاسية تعددية حرة وأن شعبها سيقدم تجربة ديمقراطية فريدة تكون ملهمة لشعوب الأرض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الأمناء والآباء والمعلمين: الرئيس السيسي لبى نداء الشعب واستجاب لطلب المصريين

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيريرا تجاه الحكام بسبب مباريات الدوري المصري

اتجبِّس.. إصابة مدوية لجوهرة فريق بيراميدز | تفاصيل مثيرة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة حضور بوتين قمة أبيك في سان فرانسيسكو

أبو الغيط يوضح سبب إيجاد السادات منصب مستشار الأمن القومي.. فيديو

أحمد أبو الغيط يكشف أسرارا عن وثائق حرب أكتوبر.. فيديو

أبو الغيط: هذا الشخص هو الذي كان يكتب كل رسائل الزعيم الراحل السادات للعالم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ