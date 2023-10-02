الشهابي: سعيد باستجابة الرئيس السيسى لدعوات الأحزاب لإعلان ترشحه في الانتخابات

أعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل عن سعادته البالغة باستجابة الرئيس السيسى لحزب الجيل ولعدد كبير من احزاب مصر ولجماهيرها التى احتشدت فى طول البلاد وعرضها تدعوه لاعلان ترشحه فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار «رئيس حزب الجيل» فى بيان صحفى له إلى أن كلمة الرئيس كانت أكثر من رائعة فهو بجانب إعلانه رسميا استجابة للشعب ترشحه لرئاسة الجمهورية فهو أعلن فى نفس الوقت ترحيبه بكل المرشحين للرئاسة والذى جعلوها انتخابات رئاسية تعددية وأعلن كذلك احترامه إقرار الصندوق وتمنياته لكل المرشحين بالتوفيق ودعا الله أن يولى من يصلح وإذا كان قرار الشعب بانتخابه دعا الله أن يوفقه فى استكمال مسيرة الانجازات حتى يجعل مصر كما نتمناها.

وأوضح «الشهابى» أن الرئيس السيسى تعهد باستمرار الحوار الوطنى وفتح المجال العام ولتحقيق حياة سياسية سليمة تسمح بالاختلاف مؤكدا أنه سنة الله فى الارض ، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الشعب المصرى بمتابعة هذه الانتخابات وفرز المرشحين واختيار من يرى فيه القدرة على قيادة البلاد ، داعيا الناخبين إلى الإقبال على الاقتراع بكثافة ليقدم مشهدا حضاريا لكل الدنيا يكون عنوانا للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنه بالرغم من أن كلمة الرئيس السيسى كانت قصيرة الا انها كانت مركزة ودقيقة واشتملت على برنامج سياسى شامل يجعل من مصر بلدا ديمقراطيا يسمح بالرأى والرأى الآخر ويتمتع بحرية الرأى والتعبير والانتخابات الحرة.

وأكد «الشهابي» أن مصر ستشهد انتخابات رئاسية تعددية حرة وأن شعبها سيقدم تجربة ديمقراطية فريدة تكون ملهمة لشعوب الأرض.