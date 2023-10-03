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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عنبة: أنا من السلام ومولود في مصر الجديدة

عنبة
عنبة

كشف مؤدي المهرجانات عنبة، تفاصيل عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن ولد في حي مصر الجديد ومن الأساس يعتبر من السلام. 

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عنبة: أول أعمالي الفنية كانت مسلسل ألف حمدلله على السلامة


وأضاف مؤدي المهرجانات عنبة، في حوار مع الاعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن :"أنا من السلام ومولود في مصر الجديدة، ومخدتش كورسات تمثيل، أنا خدت في الدنيا كل حاجة إلا التمثيل". 
وتابع مؤدي المهرجانات عنبة، أن :"كنت بحب اتفرج على أفلام ومسلسلات، وكنت بحب أحط نفسي مكان اللي بيمثل". 
وأضاف مؤدي المهرجانات عنبة، أن أول مرة اشتغل في التمثيل وليس لي اي تجارب في عالم الفن، متابعا أن لم احصل على كورسات تمثيل او حتى ورش. 


وتابع أن شعرت بالخضه لما وقفت إمام الفنانة الكبيرة يسرا، وكان عندي رهبة شوية في الأول. 
 

عنبة مؤدي المهرجانات اسعاد يونس أخبار التوك شو اليوم أخبارا التوك شو

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