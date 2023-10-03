عنبة: جاتلي أعمال كتير عشان أكون البطل ورفضت لهذا السبب

كشف مؤدي المهرجانات عنبة، تفاصيل عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه عرضت عليه أعمال فنية كثيرة، لكنه فضل أن تكون بدايته في مسلسل حمدلله على السلامة، مع الفنانة يسرا.

وأضاف مؤدي المهرجانات عنبة، في حواره مع الإعلامية ‘إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي،: "جالي حاجات كتير عشان أكون بطل العمل، وده مستحيل، لأني ببتدي من الصفر".

وواصل مؤدي المهرجانات،: "لما جالي المسلسل مع يسرا؛ ده بالنسبالي كان حاجة كبيرة أوي، وشجعتني، وفي أول مشهد بيني وبين يسرا، كنت داخل بزعق فيها؛ فشيلت الخوف من أول المسلسل".

وأكد مؤدي المهرجانات عنبة، أنا أول مرة أشتغل في التمثيل، وليس لي أي تجارب في عالم الفن، متابعا: لم أحصل على كورسات تمثيل أو حتى ورش.