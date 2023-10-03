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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عنبة: جاتلي أعمال كتير عشان أكون البطل ورفضت لهذا السبب

عنبة
عنبة

كشف مؤدي المهرجانات عنبة، تفاصيل عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه عرضت عليه أعمال فنية كثيرة، لكنه فضل أن تكون بدايته في مسلسل حمدلله على السلامة، مع الفنانة يسرا. 

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عنبة: أول أعمالي الفنية كانت مسلسل ألف حمدلله على السلامة

وأضاف مؤدي المهرجانات عنبة، في حواره مع الإعلامية ‘إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي،: "جالي حاجات كتير عشان أكون بطل العمل، وده مستحيل، لأني ببتدي من الصفر". 

وواصل مؤدي المهرجانات،: "لما جالي المسلسل مع يسرا؛ ده بالنسبالي كان حاجة كبيرة أوي، وشجعتني، وفي أول مشهد بيني وبين يسرا، كنت داخل بزعق فيها؛ فشيلت الخوف من أول المسلسل".

وأكد مؤدي المهرجانات عنبة، أنا أول مرة أشتغل في التمثيل، وليس لي أي تجارب في عالم الفن، متابعا: لم أحصل على كورسات تمثيل أو حتى ورش. 

عنبة مؤدي المهرجانات يسرا اخبار التوك شو اسعاد يونس

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