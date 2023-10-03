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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 توصيات من أجل تجربة سياحية فريدة بـ الأقصر

جلسة حوارية للنقاش
جلسة حوارية للنقاش حول التجربة السياحية

شارك القطاع السياحي الخاص والمجتمع المحلي وممثلين عن وزارة السياحة و الآثار فى مدينة الأقصر، في جلسة حوارية للنقاش حول التجربة السياحية ، والتحديات التي تقابل مستقبل الأقصر ومدينة إسنا .
ونتج عن هذا النقاش 4 توصيات هامة ، استعرضها جموع السياحيين لتكون خارطة نحو تحسين التجربة السياحية للسائحين و الزائرين 
ويستعرض صدى البلد التوصيات تالتى خرجت بها الجلسة الحوارية في السطور القادمة .

1-مشاركة كافة الأطراف المعنية فى تحقيق التنمية المستدامة للمدن التاريخية
2- ضرورة تأهيل وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمسار السياحي
3- زيادة عدد الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية للفنادق فى مدينة إسنا
4- إمكانية فتح المزارات الأثرية ليلاً
 

السياحة التجربة السياحية القطاع السياحي القطاع السياحي المصري وزارة السياحة و الاثار

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