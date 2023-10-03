4 توصيات من أجل تجربة سياحية فريدة بـ الأقصر

شارك القطاع السياحي الخاص والمجتمع المحلي وممثلين عن وزارة السياحة و الآثار فى مدينة الأقصر، في جلسة حوارية للنقاش حول التجربة السياحية ، والتحديات التي تقابل مستقبل الأقصر ومدينة إسنا .

ونتج عن هذا النقاش 4 توصيات هامة ، استعرضها جموع السياحيين لتكون خارطة نحو تحسين التجربة السياحية للسائحين و الزائرين

ويستعرض صدى البلد التوصيات تالتى خرجت بها الجلسة الحوارية في السطور القادمة .

1-مشاركة كافة الأطراف المعنية فى تحقيق التنمية المستدامة للمدن التاريخية

2- ضرورة تأهيل وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمسار السياحي

3- زيادة عدد الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية للفنادق فى مدينة إسنا

4- إمكانية فتح المزارات الأثرية ليلاً

