4 توصيات من أجل تجربة سياحية فريدة بـ الأقصر

شارك القطاع السياحي الخاص والمجتمع المحلي وممثلين عن وزارة السياحة و الآثار فى مدينة الأقصر، في جلسة حوارية للنقاش حول التجربة السياحية ، والتحديات التي تقابل مستقبل الأقصر ومدينة إسنا .
ونتج عن هذا النقاش 4 توصيات هامة ، استعرضها جموع السياحيين لتكون خارطة نحو تحسين التجربة السياحية للسائحين و الزائرين
ويستعرض صدى البلد التوصيات تالتى خرجت بها الجلسة الحوارية في السطور القادمة .
1-مشاركة كافة الأطراف المعنية فى تحقيق التنمية المستدامة للمدن التاريخية
2- ضرورة تأهيل وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمسار السياحي
3- زيادة عدد الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية للفنادق فى مدينة إسنا
4- إمكانية فتح المزارات الأثرية ليلاً