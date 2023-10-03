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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

توارثها الأبناء.. خصلة شعر بمبلغ 45 ألف دولار | لن تتوقع السبب

توارثها أبناؤه ..خصلة
توارثها أبناؤه ..خصلة شعر بمبلغ 45 ألف دولار

أثار مزاد Moments In Time العلني، الكثير من الجدل؛ وذلك بعد عرض خصلة من شعر جورج واشنطن، وهو أول رئيس للولايات المتحدة، للبيع في المزاد بمبلغ يصل إلى حوالي 45 ألف دولار.

على الجانب الآخر كشف موقع Tmz أن تلك الخصلة ملفوفة بشكل بيضاوي، وموضوعة في علبة زجاجية صغيرة، وحولها حبات لؤلؤ من كل الجهات، وقد نقش على الجزء الخلفي من العلبة الموضوع بها تلك الشعرة، الأحرف الأولى من اسم الرئيس. 

وكشفت المعلومات أن جورج واشنطن لم يكن يضع على رأسه أي شعر مستعار، في حين أن أحد النبلاء قد استلم من زوجته تلك الخصلة، ثم توارثها أبناؤه من بعده.

 

وقد تم عرض الخصلة في المزاد وذلك بمبلغ يصل إلى حوالي 45 ألف دولار.

حب ات اللؤلؤ جورج واشنطن خصلة الشعر

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