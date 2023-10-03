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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم | إصابة عسكريين سوريين في غارة إسرائيلية.. انفجار ضخم يضيئ سماء بريطانيا

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف كنيسة شمال المكسيك إلى 11 شخصا

قال مسؤولون يوم الاثنين إن عدد القتلى جراء انهيار سقف كنيسة خلال قداس يوم الأحد في شمال المكسيك ارتفع إلى 11 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين

المدعي العام في نيويورك: ترامب جمع أكثر من 100 مليون دولار بالاحتيال

هاجم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، المدعي العام في نيويورك والقاضي الذي يشرف على محاكمته بتهمة الاحتيال المدني عندما بدأت يوم الاثنين، حيث اتهم محامي الولاية

ناسا تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

أكدت الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء في بيان لها أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات عن انقطاع الانترنت حول العالم ليس لها أساس من الصحة، وأن المصادر الموثوقة في ناسا

النائب الجمهوري مات غيتز يقدم مذكرة لعزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي

تقدم النائب الجمهوري مات جيتز، الاثنين، بمذكرة لعزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بعد التصويت المفاجئ في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية

إصابة عسكريين في غارة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري بمحيط دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن عسكريين اثنين أصيبا بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور.

فريق الأمم المتحدة في ناغورنو كاراباخ لم يرصد أي أضرار في المستشفيات والمدارس

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين إن فريق الأمم المتحدة الذي يزور ناجورنو كاراباخ في أذربيجان لم يلاحظ أي أضرار في البنية التحتية المدنية

الأمم المتحدة ترسل بعثة أمنية إلى هايتي لمحاربة العصابات

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي، بعد عام من طلب الدولة الكاريبية المساعدة في مكافحة العصابات العنيفة

انفجار ضخم في مصنع لتدوير النفايات بمدينة أوكسفورد بـ بريطانيا |فيديو

وقع انفجار في مدينة أكسفور في بريطانيا، اليوم الأثنين، مما أدي إلى انقطاع الكهرباء بالمنطقة القريبة بالكامل..... 

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انهيار سقف كنيسة انقطاع الإنترنت رئيس مجلس النواب موقع صدى البلد الإخباري

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أخبار العالم | إصابة عسكريين سوريين في غارة إسرائيلية.. انفجار ضخم يضيئ سماء بريطانيا

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