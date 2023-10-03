أخبار العالم | إصابة عسكريين سوريين في غارة إسرائيلية.. انفجار ضخم يضيئ سماء بريطانيا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال مسؤولون يوم الاثنين إن عدد القتلى جراء انهيار سقف كنيسة خلال قداس يوم الأحد في شمال المكسيك ارتفع إلى 11 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين

هاجم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، المدعي العام في نيويورك والقاضي الذي يشرف على محاكمته بتهمة الاحتيال المدني عندما بدأت يوم الاثنين، حيث اتهم محامي الولاية

أكدت الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء في بيان لها أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات عن انقطاع الانترنت حول العالم ليس لها أساس من الصحة، وأن المصادر الموثوقة في ناسا

تقدم النائب الجمهوري مات جيتز، الاثنين، بمذكرة لعزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بعد التصويت المفاجئ في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن عسكريين اثنين أصيبا بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين إن فريق الأمم المتحدة الذي يزور ناجورنو كاراباخ في أذربيجان لم يلاحظ أي أضرار في البنية التحتية المدنية

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي، بعد عام من طلب الدولة الكاريبية المساعدة في مكافحة العصابات العنيفة

وقع انفجار في مدينة أكسفور في بريطانيا، اليوم الأثنين، مما أدي إلى انقطاع الكهرباء بالمنطقة القريبة بالكامل.....