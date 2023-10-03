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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدعي العام في نيويورك: ترامب جمع أكثر من 100 مليون دولار بالاحتيال

صدى البلد

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المدعية العامة في نيويورك والقاضية التي تشرف على محاكمته- بتهمة الاحتيال المدني- والتي بدأت يوم الإثنين، حيث اتهمت محامي الولاية، الرئيس السابق، بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب بشأن إمبراطوريته العقارية.

وطالبت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، بغرامات لا تقل عن 250 مليون دولار، وفرض حظر دائم على ترامب وولديه دونالد جونيور، وإريك، من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، وحظر العقارات التجارية لمدة 5 سنوات ضد ترامب ومنظمة ترامب.

وبدأت الشهادة في قاعة المحكمة في مانهاتن بعد البيانات الافتتاحية، حيث كان دونالد بندر، الشريك في شركة Mazars USA والمحاسب منذ فترة طويلة لأعمال ترامب، هو الشاهد الأول للولاية.

وقال ترامب للصحفيين قبل بدء المحاكمة إن القضية كانت 'احتيالا' و'زائفة' وثأرا سياسيا من جانب جيمس، وخلال استراحة الغداء وصف الديمقراطي بأنه 'شخص فاسد، شخص فظيع'. '.

ولم يشفق بنفس القدر على القاضي آرثر إنجورون، واصفا إياه بالديمقراطي الحزبي الذي يستخدم القضية للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث يتفوق ترامب بفارق كبير على ترشيح الحزب الجمهوري.

وقال ترامب للصحفيين: 'هذا قاض يجب عزله'. 'هذا قاض يجب أن يكون خارج منصبه.'

واستغلت حملة ترامب الانتخابية، بداية المحاكمة؛ لجمع التبرعات، قائلة: إنه كان يدافع عن عائلته وسمعته من الديمقراطيين في نيويورك الذين وصفتهم بـ 'الطغاة الفاسدين'.

وتتعلق القضية باتهامات المدعي العام بأن ترامب قام بتضخيم أصوله وصافي ثروته من عام 2011 إلى عام 2021 للحصول على قروض مصرفية مواتية وأقساط تأمين أقل.

'خصائص الموناليزا'

واتهم جيمس ترامب بالمبالغة في تقدير قيمة الأصول، بما في ذلك شقته العلوية في برج ترامب في مانهاتن، وعقاره في مارالاغو في فلوريدا، والعديد من أبراج المكاتب ونوادي الجولف، وتضخيم ثروته الخاصة بما يصل إلى 2.2 مليار دولار.

وقال كيفن والاس، المحامي من مكتب جيمس، في بيانه الافتتاحي: 'هذا ليس عملاً كالمعتاد، وهذه ليست الطريقة التي تتعامل بها الأطراف المتطورة مع بعضها البعض'. 'هذه ليست جرائم بلا ضحايا.'

ورد كريستوفر كيس، محامي ترامب، في بيانه الافتتاحي بأن البيانات المالية لترامب قانونية تمامًا.

وقال كيسي: 'لقد جمع ثروة لأنه كان على حق فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية'. 'لم تكن هناك نية للاحتيال، ولم يكن هناك مخالفة للقانون، ولم يكن هناك تقصير، ولم يكن هناك خرق، ولم يكن هناك اعتماد على البنوك، ولم تكن هناك أرباح غير عادلة، ولم يكن هناك ضحايا'.

وقالت ألينا هابا، وهي محامية أخرى، إن أصول ترامب هي 'عقارات الموناليزا' التي يمكن أن تجلب أسعارًا مرتفعة إذا باعها ترامب.

وارتدى ترامب بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق زرقاء أكثر إشراقا ودبوس العلم الأمريكي على طية صدر السترة في المحكمة، وعند دخوله؛ وصف القضية بأنها 'استمرار لأكبر عملية مطاردة للساحرات على الإطلاق'.

وقالت جيمس إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته، مضيفة: 'القانون قوي وهش في نفس الوقت… مهما كان حجم الأموال التي تعتقد أنك تمتلكها؛ فلا أحد فوق القانون".

الانتخابات الرئاسية الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقارات التجارية المدعية العامة تهمة الاحتيال المدني

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